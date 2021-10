Barbie Vélez confesó cuál es el trabajo de su marido, Lucas Rodríguez

A pesar de mantener un bajo perfil, Lucas Rodríguez logró causar la curiosidad en redes sociales gracias a su relación con Barbie Vélez.

Aunque la hija de Nazarena Vélez intentó mantener en la más absoluta reserva su relación, después del compromiso el joven tomó más protagonismo en las redes sociales de su flamante esposa.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez en su boda.

Tan es así que la modelo provocó la incertidumbre entre sus fans quienes se preguntan a qué se dedica el hijo de Fabián Rodríguez. Por eso, para despejar dudas, Barbie Vélez decidió responder a qué se dedica Lucas. "Recibo muchas preguntas sobre el trabajo de Lucas; él es productor y, en este momento, está haciendo una obra que se llama Trepadores, que es una comedia espectacular. ¡Vayan a verla, así de paso ayudan a la familia!", expresó a días de su casamiento.

Esta pieza teatral es la misma que dirige Nazarena y que protagonizan Rodrigo Noya, Santiago Caamaño, Bautista Lena y Fede Barón.

La premonición de Fabián Rodríguez sobre Lucas y Barbie Vélez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron el pasado 25 de septiembre en una soñada boda en una estancia en Ingeniero Maschwitz.

Esta relación, que cumplió ya cinco años de amor, fue cuestionada en el inicio debido a los lazos familiares que unen a la parejita y a Thiago, el hermano que tienen en común.

Fabián Rodríguez, papá de Lucas y marido de Nazarena Vélez.

Pero lejos de cualquier prejuicio, fue Nazarena Vélez quien contó lo que le dijo su marido Fabián Rodríguez sobre los tortolitos. "Yo lo veía a Lucas que la miraba y la miraba a Barbie”, recordó la actriz en el ciclo de Luis Novaresio.

“Vino Fabi y antes de que me diga algo le comento no me digas nada, Lucas se embobó y tu hijo no va a dormir acá nunca en su vida. Yo vi que ellos automáticamente se miraron”, recordó Nazarena.

“El tiempo le dio la razón a Fabi porque me dijo Lucas está re enganchado con Barbie", reveló.

AM