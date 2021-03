Barby Silenzi, picante sobre su pelea con Silvina Luna: "Tenía muchos celos de mí"

Barby Silenzi y El Polaco están viviendo un momento de absoluta paz después de una fuerte crisis durante las últimas semanas. A pesar de las idas y vueltas, la pareja apostó a una nueva oportunidad e intentaron recomponer el vínculo.

Sin embargo, algunos fantasmas del pasado aparecieron y, esta vez, la bailarina se refirió a su antigua rivalidad con Silvina Luna, quien fue pareja del músico durante 2017. En ese entonces, la ex Gran Hermano señaló a Barby como la tercera en discordia y sospechaba de una relación entre ellos.

Sobre este episodio, Silenzi habló en Flor de equipo y aseguró que "borraría ese episodio de su historial". "Eso lo borraría porque lo vio todo el mundo. Es que, en realidad, yo no quería pelear, no era mi intención. La señorita me fue llevando. Tenía muchos celos de mí en cuanto a su pareja de ese momento, que ahora es la mía", dijo la ex participante del Bailando.

“Bueno, ¡no estaba tan desacertada!”, agregó Flor Peña sobre este comentario. “No estuvo buena esa pelea. Ese momento habría que eliminarlo”, aseguró.

Barby Silenzi se cruzó con Silvina Luna y terminó llorando

Durante 2017, Barby Silenzi se cruzó con Silvina Luna, tras ser señalada como la tercera en discordia.

"El Polaco no le fue infiel conmigo, nunca le confesó nada porque no pasó nada entre nosotros. No es así. Lo mío fue el año pasado y ya pasó", dijo Silenzi durante una entrevista en LAM mientras Luna estaba en el móvil.

"Esa noche tomamos mate. Si él se peleaba con Silvina y me llamaba por teléfono a mí, no tengo la culpa. Yo siempre lo iba a atender porque es mi amigo", agregó Silenzi mientras Silvina se reía a carcajadas del otro lado.

"Lo que tuve que arreglar, lo arreglé con El Pola. El tema es con él. Yo nunca me metería con una mujer, salvo que me provoquen", aclaró Luna pero el cruce terminó con el llanto de Silenzi.

"Me angustia porque me quieren dejar como a una mala mina y yo no soy así. Que después El Polaco me diga cachivache, que diga que de una chica no habla, como si me hubiese conocido ayer. Son cosas que nunca haría con él ni con un amigo. Me duele también que ella salga a decir y dar a entender que soy una pu…, que soy mala mina", dijo Silenzi entre llanto.