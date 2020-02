Belén Francese anunció la fecha de su casamiento con Fabián Lencinas

Belén Francese (38) dará un paso, sino el más importante de su vida a mitad de año cuando luego de 12 meses de noviazgo con el empresario mendocino Fabián Lencinas, quien tiene dos hijas adolescentes y le lleva ocho años, de el sí ante la ley y Dios. Si bien la exvedette ya anunció su boda aún está definiendo con su wedding planner dónde será la fiesta, si en Mendoza o en Buenos Aires.

Instalada en San Rafael donde está haciendo temporada de teatro junto a Nazarena Vélez en la obra "El en mi cuerpo" dice que su novio es muy cariñoso con ella y que están todo el tiempo juntos. "Lo le digo pegote y mil apodos más porque es súper tierno. El me propuso casamiento dos veces. La primera le dije que no, la rechacé, pero ahora me siento lista para dar el si", le contó Belén a la Revista Pronto.

"Va a haber una bendición de un sacerdote seguramente en el salón donde celebremos. Mi familia es muy religiosa y van a vernis mis primas monjas al casamiento. No sé si vana venir todas pero por lo menos estuve averiguando y sé que ellas van a estar presentes. Están en un convento acá en San Rafael y seguramente las vea la semana próxima. Tienen que pedir un pedido especial para recibirme", finalizó.