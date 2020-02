Brian Lanzelotta le dio la bienvenida a Roma: "Fue amor a primera vista"

View this post on Instagram

Y al fin llego ese día q tanto esperamos fue amor a primera vista ella Yo y su mami @marianitacesar q decirte solo puedo agradecerte por darme la dicha de ser padre por darme este regalo. lo hiciste tan bien no puedo creer q de tu vientre alla salido algo tan hermoso ahora mi corazón no está más conmigo ahora está con ustedes voy hacer todo para q sean felices para q nunca les falte nada mi vida entera se marca por ustedes amo a mi fmailia #roma😍 #ian🙋🏿‍♂️ @marianitacesar 🤱🏼.