Camila Homs se reencontrará con Rodrigo De Paul en Europa tras su escandalosa pelea

Rodrigo de Paul y Camila Homs vienen siendo noticia hace semanas por la denuncia que el deportista hizo ante la justicia por los mensajes amenazantes de ella que luego salieron a la luz.

En medio de esto, Camila ha estado en boca de todos por el video en el que canta en contra de Tini Stoessel, actual pareja de De Paul, y también por los polémicos mensajes en Twitter.

Con todo este escándalo de trasfondo, ahora se conoció que la expareja se reencontrará en Europa, donde el futbolista se encuentra debido a sus compromisos laborales con el Atlético de Madrid.

“Hay novedades importantes, ya que me vienen preguntando sobre Camila Homs. Tengo la fecha en la que ella viajará con sus hijos a Europa para que se produzca el reencuentro de los pequeños con su papá Rodrigo De Paul y, dicho sea de paso, les comento que la imputación que circuló en las últimas horas no hay absolutamente nada. Ella no fue notificada, por lo menos eso me dicen”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

Cuándo se dará el reencuentro entre Camila Homs y Rodrigo de Paul

“Según lo que me han informado, Camila ha decidido con su ex que el reencuentro se genere a principios de marzo. Esto está confirmado. Es increíble cómo un padre puede estar más de tres meses sin ver a sus hijos, pero bueno, cada familia es un mundo”, continuó Echegoyen, analizando la situación de la expareja.

“Además de esto que te estoy contando puedo confirmar también que, en las próximas horas, Camila dejará Punta del Este para retornar a Buenos Aires. Regresa a la Argentina con sus hijos y con Charly, su novio. En 7 días volverán a Uruguay para seguir con sus vacaciones”, cerró sobre cuáles serán los movimientos de Homs en las próximas semanas.