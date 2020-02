Charlotte Caniggia participó del Carnaval de Dolores e hizo un inesperado anuncio

Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa….”, canta Tini Stoessel (22) por el alto parlante y la gente que colmó el corsódromo de Dolores se pone de pie y aplaude. Es que por el medio de la avenida Espora, Charlotte Caniggia (26), la invitada estelar de la noche, se deja ver por primera vez y la ciudad la recibe con cariño. A pocos metros el intendente Camilo Etchevarren (52) le entrega un ramo de flores y con el corte oficial de la cinta, queda inaugurada la tercera edición del Carnaval del Sol. “Gracias por venir y por ser parte de esta fiesta que cada año convoca más vecinos y más turistas que deciden celebrar con nosotros”, dice Etchecarren y Charlotte se pone colorada ante tanto cariño.



Pero la hija del pájaro no está sola. Roberto Storino Landi (35), su novio desde hace un año, será el encargado de cuidarla toda la noche. Contratada por la municipalidad, la hija del pájaro Caniggia (52) y de Mariana Nannis (51) luce un espectacular y diminuto traje negro con fucsia, que resalta el cuerpo escultural de Cahrlotte. Y como la noche estaba agradable pero con la brisa fresca de la costa argentina, Robert es el encargado de abrigar y tapar a su novia con una bata blanca en el inicio y en el final de la presentación.



“Es un amor, me cuida y me mima todo el tiempo. Encontré al hombre de mi vida y con él quiero formar mi familia”, confiesa la modelo y actriz, minutos antes de su debut. Está nerviosa, por primera vez se va a subir a una carroza y su cuerpo se llena de adrenalina. Pero cuando necesita buscar una contención o una palabra de aliento –“Vamos reina que vas muy bien”, le dice Landi en varios tramos del recorrido–, en su amor encuentra ese refugio y cariño que tanto necesita.



Su historia de amor. Charlotte y Roberto se conocieron hace un año y el encargado de presentarlos, el que ofició de “Celestino”, fue Fabián Esperón, el empresario que hace varios años es dueño de la agencia de viajes FLTRAVEL y que en 2012, por pedido de la familia Caniggia, armó 44DK Representaciones, firma que se encarga de velar por los intereses artísticos de Charlotte y su hermano Alexander (26). Y según confiesa la pareja, lo de ellos fue: “amor a primera vista”. Roberto nació en San Miguel y actualmente vive pocos meses del año en su casa en Bella Vista

–a pocas cuadras de la casa de Maradona con quien asegura “se cruza todas las mañanas porque compran el diario en el mismo lugar”–, y el resto del tiempo lo hace en Miami.

Empresario, dedicado al negocio de las plantas de tratamiento de basura, tiene sus oficinas en Pilar y ahí es donde convoca a intendentes, gobernadores y políticos de Latinoamérica para que vean en vivo y en directo como funciona. “Por contrato, el 30 por ciento de la basura que se recicla tiene que donarse. Una linda manera de ayudar a los que menos tienen”, confiesa Roberto quien dentro de unos meses se instala a trabajar en Miami. Y ahí, la propuesta que le hizo a Charlotte y que la modelo terminó aceptando: “Nos vamos a vivir los Estados Unidos. No quiero que Char trabaje más. A ella la apasiona todo lo que hace, pero sufre bastante todo el tema de la fama. Ya le propuse casamiento…, si acepta, arrancamos una nueva vida juntos”, confiesa el empresario.



Al final, cuando la comparsa del Club Independiente de Dolores termina el recorrido Charlotte, más suelta y relajada, asegura ente las cámaras: “Me sentí muy bien, fue una experiencia increíble. Me faltó un poco de baile porque no es mi fuerte… ¡nunca imaginé qué me iba a animar a tanto!”. A pocos metros de distancia, Roberto la observa y cuando termina las entrevistas de rigor, la abriga con una bata blanca. Y ahí, con mimos y besos, Charlotte, la princesa de la noche en el Carnaval del Sol, se convierte en una reina.