Cinthia Fernández le respondió a Agustina Agazzani tras su fuerte descargo en redes

Cinthia Fernández le respondió a Agustina Agazzani después del contundente descargo en redes sociales.

La actual novia de Martín Baclini confirmó su renuncia al Bailando y compartió un fuerte mensaje en el que aseguró que no estaba dispuesta a "competir" con una mujer en el ciclo. "Se me ataca con calumnias... Mi contrapunto es una mujer, a la cual por defenderme a mí no me gustaría faltarle el respeto, no sería el mensaje que me gustaría dar en estos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez, callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano", fue parte del post que la modelo cordobesa difundió en Instagram.

Lo cierto es que, tras estas palabras, la panelista de LAM tuvo oportunidad de hacer su descargo y aseguró que en el programa de Ángel de Brito tenían como "rutina" hablar de ella. " No hablé porque sea la actual de mi expareja. Hablo porque es mi trabajo. Estaba en la rutina y hablé. Yo no tengo nada contra la piba, pero tiene que entender que si se mete en el medio es parte de esto, y a todos nos pasó. Tampoco que se haga la inocente diciendo 'no soy mediática', porque sabe donde se mete. Si vos conocés a una persona y a los dos días te metés en el Bailando... Es lógico que ella lo quiere aprovechar porque es joven", expresó Fernández en diálogo con Ciudad.com.

Luego, aseguró que incluirse en un certamen como el Bailando tiene sus consecuencias. "Yo no tengo nada contra ella. Es mi trabajo y ella también es parte del medio, o que se dedique a otra cosa, o al modelaje, como decidió. Igual, estando en el Bailando te van a averiguar todo, más si se puso nerviosa con el tema, porque claramente se puso nerviosa. Entonces, más le van a hacer la vida imposible", tiró.

Para cerrar, Cinthia disparó con más dureza contra su "enemiga". "Que no se haga la mosquita muerta, dale, todo bien, pero no hubieras elegido esto. Yo no tengo la culpa, yo hago mi trabajo como lo hago con cualquier persona. Esto también lo hicieron conmigo".