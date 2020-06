Las palabras de Cinthia Fernández apoyando a Dalma Maradona en su cruce contra el Kun Agüero

Esta semana, Dalma y Gianinna Maradona volvieron a ser noticia no por algún conflicto con Diego, sino por la bronca que les despertó un accionar de Sergio "Kun" Agüero, quien celebró su cumpleaños vía zoom y no hizo parte a su hijo, Benjamín.

"Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito prendo fuego todo, amorosa", dijo Dalma en un tuit que causó gran revuelo.

Tras la polémica inicial y la bronca contenida de la hija del Diez, Cinthia Fernández salió a decir lo suyo y bancó las palabras de la joven. "Te banco tanto, Dalma", le escribió la panelista y luego tuvo la respuesta de la actriz: "Igual por Benja y por Giani no puedo hablar más. Si fuera por mí…", aseguró picante dejando en claro que se contiene por su hermana y sobrino.

"Ya sé. Sos una gran madre, tía, hija y hermana (aunque quisiera que pierdas la memoria y tires las bombas merecidas, corre para Claudia también, que tiene la nuclear, jajaja)", agregó Cinthia al respecto.

Vale aclarar que el martes, el Kun cumplió 32 años y lo celebró junto a su novia, Sofía Calzetti, quien a través de sus redes compartió fotos del momento. Luego, el propio futbolista mostró una imagen de la reunión por zoom que tuvo con su familia.