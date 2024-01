La batalla legal entre Cinthia Fernández y Matías Defederico suma un nuevo capítulo, y esta vez el exfutbolista desplegó una jugada judicial que desencajó a la panelista.

Defederico, padre de las hijas de Fernández, Bella, Charis y Francesca, revocó hace un tiempo el permiso internacional que le permitía a Cinthia salir del país con las niñas, generando un verdadero revuelo en el entorno legal y mediático.

Actualmente, cada vez que Cinthia Fernández desee viajar fuera de Argentina con sus hijas, deberá obtener autorización expresa del juez a cargo. Pero la medida tomada por Matías Defederico ahora dio un nuevo giro. "La verdad tengo una bronca... Como el progenitor no tenía otra cosa que hacer, me sacó el permiso internacional para salir del país con mis hijas. Lo hizo hace un montón sin avisarme, bien de bicho malo como es él, pero la cosa es que ahora, le tengo que pedir permiso al juez para salir", declaró Cinthia Fernández visiblemente molesta.

La panelista cuestiona la burocracia del proceso, expresando su inconformidad con la necesidad de tener que presentarse en persona en el juzgado para obtener la autorización correspondiente. "¿No se pueden cruzar los datos con Migraciones? Si la autorización la mandan electrónicamente a Migraciones para que yo pueda salir, ¿no pueden cruzar los datos cuando vuelvo? ¿tan atrasados están en los juzgados de familia? ¿tan poco les importa?", manifestó con indignación.

La propuesta que hizo Cinthia Fernández para terminar con los problemas judiciales

Tras su queja inicial, Cinthia cuestionó al sistema judicial argentino, expresando su frustración y proponiendo soluciones urgentes. La panelista no se limitó a criticar, sino que propuso una solución concreta. En un llamado a la acción, sugirió la creación de una comisión de familia compuesta por voluntarios, sin cobrar honorarios, con la finalidad de agilizar los procesos y brindar apoyo a madres solteras.

"Ningún Gobierno se ocupó, pero estaría bueno ahora que hay un par de cambios en algunas áreas, ¿por qué no juntan asesoras de madres solteras? Armen un grupo a voluntad, ad honorem, sin cobrar nada. Armen un buen bufete de abogados con madres, que son las que te pueden decir lo que les pasa. Por qué no arman una comisión de familia a voluntad", reclamó arrobando a Javier Milei.

Cinthia Fernández también cargó contra la feria judicial, criticando la falta de atención a casos urgentes durante el periodo vacacional. "Para los jueces en verano los pibes no comen. No les importa. ¿No pueden hacer un sistema rotativo? Todas las empresas cuando la gente se va de vacaciones hay gente que los reemplaza. La Justicia es algo que no debería parar", puntualizó.

