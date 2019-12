Cinthia Fernández habló sobre la posibilidad de volver con Matías Defederico

En varias oportunidades Cinthia Fernández manifestó el calvario que vive con el padre de sus hijas, Bella, Charis y Francesca. Las cosas con Matías Defederico no son fáciles y la relación entre ellos no es la mejor, motivo por el cual llegaron a la justicia para ponerse de acuerdo en torno a la manutención de sus hijas. Sin embargo, decidieron firmar "la paz" y coincidieron en el acto de "egresadas" de sus hijas. Tras publicarse estas imágenes en las redes sociales, Cinthia se refirió a la posibilidad de volver con su ex.

“Estuviste con Matías Defederico”, comentó Ángel de Brito y Cinthia se despachó con mucha sinceridad al respecto: “¡Ay, sí! ¡Qué momento hermoso!”, comentó muy ácida. “Quiero aclarar esto: yo no me saqué una foto, yo no la subí, aunque podría porque es el padre de las nenas. Pero quiero aclararlo porque todos dicen ‘reconciliación’. No, ¡son tan básicos!”, explicó.

“Es la graduación de las nenas y hay que ir juntos. Es una situación normal, pero no me reconcilié”, agregó Fernández de forma contundente dejando así cerrada toda posibilidad de que vuelvan a estar juntos.