Cinthia Fernández habló de su pasado como cantante y dejó a todos sorprendidos al compartir detalles sobre su breve incursión en el mundo de la música y el asombroso éxito económico que tuvo con su canción "El hilo dental."

La revelación se produjo mientras se debatía en el programa "Bien de Mañana" sobre el debut musical de Wanda Nara, quien firmó un contrato con la misma productora que L-Gante. Esto llevó a que Cinthia Fernández recordara su propio paso por la música, específicamente con su canción "El hilo dental," que se dio a conocer en "El Bailando" en 2011.

Cinthia compartió con una sonrisa en el rostro: "Hice shows con 'El hilo dental' y gané mucha plata con un solo tema", reveló.

Qué hizo Cinthia Fernández con la plata que ganó con su único tema

La panelista sorprendió a todos al revelar que logró comprarse un auto en tan solo dos fines de semana con las ganancias de sus presentaciones.

La sorpresa en el estudio fue evidente, y Fabián Doman no pudo evitar preguntar con asombro si ganaba dinero solo con los shows o también con la producción. Cinthia no dudó en responder: "Me compré un auto en dos fines de semana. Mi primer auto me lo compré así".

"Canto mejor que las Electrostars", bromeó la panelista sobre su incursión musical.

