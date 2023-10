Jesica Cirio quedó envuelta en uno de los últimos más fuertes del año, el de su exmarido Martín Insaurralde y Sofía Clerici, luego de que se viralizarán imágenes y vídeos en un lujoso yate en Marbella, España, en donde se puede apreciar los excesivos gastos que realizaron en dichas vacaciones.

Días después, la prensa y diferentes programas continúan hablando sobre la bomba que estalló el sábado y que llevó al político a renunciar a su puesto como Jefe de Gabinete, en medio de las elecciones presidenciales.

Por otro lado, en Bien de Mañana, empezaron a hablar sobre el supuesto novio de la conductora de La Peña de Morfi: ‘’Vamos a mencionar un nombre que nos dicen que no quiere ser mencionado’’, expresó Fabián Domán.

Jesica Cirio

A lo que Cinthia Fernández acota: ‘’Cómo me la baja! ¡Por favor! No quiere ser mencionado. Si está con una famosa, eso ya es trucho, no querer que te mencionen…’’. Luego, el conductor del ciclo matinal, revela el nombre, del supuesto amor de Cirio: ‘’Elías Piccirillo si no querés que te mencionen no pongas un comentario abajo de la foto de Cirio, el 21 de julio…’’

Y Domán continuó: ‘’La foto de Jésica tiene 63 mil me gusta. Y dice Elias_Piccirillo dice: “Las mejores vacaciones, junto a la mujer de mis sueños”. A lo que la expareja de Matías Defederico se indignó y manifestó: ‘’No le creo nada. Esto es una mentira absoluta’’.

Cinthia Fernández

Acto seguido, los panelistas junto a Fabián Domán comenzaron a indagar que Estefi Berardi había mencionado en una ocasión que Jesica tenía una pareja, pero lo desmintió por completo, después se habló de un youtuber y el periodista confirmó el dato.

El picante comentario de Cinthia Fernández sobre Jesica Cirio y su supuesto nuevo amor

Finalmente, Cinthia Fernández, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, lanzó un comentario muy picante acerca de Jesica Cirio y su nueva pareja, en medio del escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici: ‘’¡Qué rápido que consiguen chongo!’’, tiró.

