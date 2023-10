Sofía Clerici se encuentra en boca de todos los usuarios y en la tapa de todos los portales por las polémicas que salieron a la luz sobre su estilo de vida y por todos los conflictos que tuvo con figuras del mundo del espectáculo. La modelo es conocida en el rubro y varias famosas salieron a dar su versión de los hechos respecto a cómo maneja su vida.

Sofía Clerici fue la tercera en discordia en la relación de Cinthia Fernández

Una de las primeras en salir a hablar respecto a Clerici fue Cinthia, quien no solo se mostró indignada por los lujos que disfrutaba con el exintendente de Lomas de Zamora, ya que la panelista se pronuncia políticamente en redes, sino que aseguró que la morocha estuvo con Matías Defederico cuando aún estaban en pareja.

Fernández dio a conocer la noticia en sus redes sociales y automáticamente se viralizó al punto de que Sofía salió a desmentirla y asegurar que "Jamás tocaría a ese hombre, dejen de buscar cámara". Pero la situación no finalizó ahí, ya que Cinthia le respondió y le tiro un palito a su situación financiera real, ya que Clerici sería monotributista en el nivel más bajo con ingresos de aproximadamente 160 mil pesos mensuales.

La explosiva reacción de Cinthia Fernández al ver la respuesta de Sofía Clerici

"Amo que se desmienta a ella misma. Igual me mata porque tampoco se come a Brad Pitt la monotributista, se come Tinchito (Insaurralde), estamos en el mismo nivel de bagarto, solo que uno jugoso y el otro crocante, por eso rajó... Cuando puedas justificar una sola cartera hablamos, emprendedora", replicó Fernández.

La modelo como la tercero en discordia de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Hasta el día de hoy seguía siendo un misterio la verdadera razón por la que Jesica y el político decidieron finalizar su matrimonio. La conductora había expresado que se trataba por distintos caminos y poco tiempo después se habló de una infidelidad. Fue Pochi de Gossipeame quien compartió la bomba.

Pochi indagó en las historias destacadas de Sofía donde encontró distintos mensajes subliminales para Insaurralde, es decir, ya tenían una relación hace mucho tiempo. Uno de los detalles más evidentes es cuando Clerici compartió la foto de un espejo y tapó la palbra "Martín" con un texto que decía "Shh shhh", en clara señala de secreto.

Sin embargo, las letras eran claras, por lo que no fue mucha ciencia descubrir de quién se trataba. Éste no es el primer detalle que Sofía dejó en su cuenta para dar indicios de su pareja. "Lo que me cuentan fuentes cercanas a Jésica Cirio es que ella dudaba y él se lo negaba a muerte", explicó sobre lo qué sucedía con Cirio.

El coqueteo con Alejandro Fantino y su esposa

Otro de los mayores conflictos que salieron a la luz fue cuando Clerici le causó problemas al periodista durante un programa. La modelo había asistido al programa Animales Sueltos en 2012 y tuvo una fuerte conexión con Andino, con quien no podía dejar de mirarse. El coqueteo traspasó las pantallas y los televidentes lo notaron.

Entre ellos, se encontraba Miriam Lanzoni, esposa de Alejandro hasta el 2017, quien no solo se dio cuenta de lo que sucedía, sino que se manifestó contra Sofía Clerici en redes sociales y por lo que obligó al periodista a pasar la noche en su auto sin ingresar a su casa. "Noté un brillo especial en sus ojos cuando miraba a esa chica. Eso ya no era un simple espectáculo. Estaban todos los hombres desesperados con Sofía", expresó Lanzoni en diálogo con revista Pronto.