Cinthia Fernández se desligó de Martin Baclini tras su comentado reencuentro

Desde hace días, Cinthia Fernández y Martín Baclini se están mostrando cada vez más cerca. Luego de que la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" compartiera un video en donde aparecen casi besándose, y tras ver el reencuentro emotivo del empresario con las hijas de la modelo, Bella y Charis y Francesca Defederico, los rumores sobre este acercamiento no dejan de crecer.

Sin embargo, Cinthia se encargó de aclarar que la relación que mantiene actualmente con Baclini es netamente amistosa. “Es mi amigo, ahora la onda es decir ‘es mi amigo’”, dijo pícara.

Luego, directamente se desentendió del tema y aclaró: “Ese fue el día que le fue a llevar los regalos a las nenas, son gestiones de ellos”, dijo en cuanto al encuentro de Martín con las pequeñas que recibieron regalos y se emocionaron hasta las lágrimas.



“Yo no tengo nada que ver. Él me cae en mi casa, tiene la huella, y fue a entregarles los regalos a las chicas”, sumó Fernández. “Yo me puedo ir de vacaciones con las nenas, yo puedo hacer todo lo que hago porque él me lo permite”, agregó.

Por último y pese a la negativa, la panelista reconoció que ver al empresario le genera cosas: “Me pasa que cuando viene y me abraza, porque me abraza pero no es mi novio y me pone tensa porque no sé qué hacer. No es que me relajo y me pasan cosas… Igual, lo recibo de entrecasa, pero me puse una calza divina que me marcaba la cola, ja, ja. Tenemos diálogo fluido”.

Cinthia Fernández compartió un video en donde está muy cerca de Martín Baclini

Cinthia Fernández desconcertó a sus fans con una sorpresiva publicación que hizo en sus redes en donde aparece muy cerca de Martín Baclini, su expareja.

Se trata de un videoclip en donde Fernández y Baclini se acercan lentamente como para darse un beso al ritmo de la canción "Ya no te extraño", el hit que lanzó Jimena Barón la semana pasada dedicado a Daniel Osvaldo.

“¿Ya no te extraño Martín Baclini? ¿Vos qué decís Jimena Barón? (Mirá hasta el final y te respondo la pregunta)”, escribió Cinthia junto a la divertida parodia que realizó con el empresario.

“¡Griteeee!”, les contestó Jimena entre los varios comentarios de los seguidores de la angelita que le pedían que se reconcilien.