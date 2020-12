La charla secreta entre Claudia Villafañe y Rocío Oliva

Si bien Claudia Villafañe hace años que estaba divorciada de Diego Maradona, la realidad es que se ocupó de él hasta el último momento. Preocupada por su estado de ánimo, dejó de lado su orgullo y días antes del fallecimiento del Diez, decidió llamar a Rocío Oliva, con quien mantuvo una charla privada y le pidió que la ayudara a sacar de la depresión al crack.



Yanina Latorre reveló un detalle hasta ahora desconocido y que hubiera sido hermoso de haberse concretado. Es que Claudia Villafañe quería cumplirle un gran sueño a Diego Maradona, sin embargo no pudo.



"Claudia Villafañe la llamó a Rocío Oliva antes de la muerte de Diego y le dijo ‘el sueño de Diego es juntar a los amores de su vida, que son sus hijos, y la flaca, que sos vos’”, contó la panelista de LAM. Y agregó: “A mí me pone la piel de gallina, me dio angustia porque yo sé que una como mujer se pone mal. Hay que tener entereza para llamar a Rocío y decirle eso, después de todo lo que pasó”.

Lamentablemente, Diego Maradona no pudo hacer realidad su sueño.