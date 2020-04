Clima astrológico para el martes 21 de Abril

El ingreso de Saturno, el planeta del karma, en Acuario con Marte. Esta presencia empieza a hacerse notar pidiendo algunas modificaciones en la vida de los nativos del signo. Siempre que pasa Saturno en un signo viene a traer aprendizajes. Muchas veces se siente como una incomodidad, como si algo no anduviera bien pero no se sabe como cambiar o que es lo que esta molestando precisamente. Si a esto le sumamos la cuadratura con Urano, va a ser importante la revisión de algunos aspectos de tu vida.

Leo también ve la oposición de Marte y Saturno como una amenaza, poniéndolos a la defensiva.

HOY ES NOCHE PLANETARIA AZUL en el Calendario Maya

Tu eres Dios habitando en ti. Recuerda: Dios mora en tu interior. Cuando rezas no mires hacia arriba, no mires hacia ninguna parte, rézale a tu interior. Dile: “Señor, yo se que estas en mi corazón, yo se que lees todos mis pensamientos, y que me escuchas. Yo se que sabes lo que pienso y lo que siento, no tiene sentido que te diga todo esto porque Tú ya conoces mis palabras, pero lo hago para mostrarme desnudo ante ti y decirte que te amo, que entiendas que solo soy un ser humano y que solo no puedo… por eso vengo a pedirte Tu ayuda, y se que vos en Tu Infinito Amor me ayudarás”.

AFIRMACION DEL DIA

Me entrego con humildad y acepto la ayuda de un Poder Superior.