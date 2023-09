Tras muchos idas y vueltas, Coti Romero y Alexis Quiroga decidieron ponerle un punto final a su historia de amor que empezó en "Gran Hermano". Pero en medio de la ruptura salieron a la luz las infidelidades del joven que generaron un gran revuelo.

"Me enteré por las redes. Él perfectamente sabe cómo son las cosas y por algo me siguió escribiendo, pidiéndome perdón, diciéndome 'ese no soy yo, intentémoslo de nuevo'", contó Romero sobre cómo conoció que su pareja le estaba siendo infiel.

Tras esto, salieron a la luz videos en donde se lo podía ver al "Cone" besando a otras mujeres en boliches. En medio de la tensa situación, Quiroga reconoció su error: "No puedo hacer más que pedirle perdón con todo el corazón, porque sé lo que es la exposición. Todo esto va a estar circulando por redes, más los haters, más qué pedir perdón, no puedo hacer otra cosa".

El descargo de Coti Romero en las redes

En medio de la tensión y con los fans enojados con Quiroga, Coti Romero hizo un descargo en las redes. "Subo esto para pedir que dejen de atacar a las diferentes personas involucradas...somos humanos, ya está, hay que aprender a perdonar, desear lo mejor y soltar", comenzó la joven.

"Sé que Dios pone a todos y todo en su lugar y sé que las cosas tenían que suceder de esta manera por una razón", acotó la participante del Bailando 2023 sin dar nombres pero en clara referencia a su presente.

