Coti Romero brindó una nota para el programa Desayuno Americano por América TV. Allí habló cómo se encuentra, sobre su expareja Alexis Quiroga y de cómo se enteró de la infidelidad por parte del exparticipante de Gran Hermano 2022. Cabe recordar que, fue Pepe Ochoa quien reveló el motivo del final de su relación.

Con un semblante muy triste, la correntina empezó diciendo: ‘’Me enteré por las redes. Él perfectamente sabe cómo son las cosas y por algo me siguió escribiendo, pidiéndome perdón, diciéndome ‘’ese no soy yo, intentémoslo de nuevo’’. Está noche quería que vaya a cenar con él para tener una conversión, pero no. No va a suceder más’’, expresó.

Luego, Coti dejó en claro que ya no le cree más nada a El Cone, mucho menos darle una oportunidad, ya que la tuvo cuando ella le preguntó si había estado con alguien: ’’No fue capaz de decirme absolutamente nada, Yo me merezco alguno mucho mejor y lo digo así, orgullosa’’, explicó.

Coti Romero reavivó los rumores de que El Cone y Karina La Princesita estuvieron juntos

Antes de finalizar, el cronista del programa matinal quiso ahondar más profundo y le recordó a la participante del Bailando 2023: "Vos contaste que incluso allegados a Karina te habían confirmado que él había estado también con ella".

A lo que Coti Romero mencionó: "Sí, varias personas me lo dijeron y yo no lo creía porque no lo quería creer". Hace unos meses atrás, cuando se realizó la fiesta de los previos Martin Fierro 2023, Alexis Quiroga y Karina La Princesita fueron captados en un vídeo yéndose juntos del establecimiento baile y desde entonces se rumoreaba que pasaron la noche juntos.

