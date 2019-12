VIDEO| Cristian Castro contó como fue su dramática infancia y la ausencia de su padre

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participan del “Punto de Encuentro” y la posterior cena fueron: Cristian Castro, Martín Bossi, Sofía Morandi, Juan Leyrado, Noelia Marzol y Graciela Alfano.

El primer momento clave de la noche fue cuando Andy llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que "de chicos sintieron la ausencia de su padre". Entonces Cristian Castro contó la dura infancia que vivió al no conocer a su padre: "Fue frustrante no tener contacto con un señor que era público, mi papá es un comediante muy conocido. Sentí que no era un hijo deseado, le hice preguntas a mi madre sobre si mi padre quería tenerme. El desapareció de mi vida. Mi abuela lo tenía amenazado, mi abu le dijo que embarazó a mi mamá y mi pa es más grande que mi abuela y embarazada a una muchachita. Mi abuela se la jura a mi papá y lo echa a correr. Mi mamá tenía 17 y estuvo con él hasta los 20. Mi padre es el hermano de Don Ramón del Chavo.

"No sólo sos el hijo de Verónica Castro, sino que también sos el sobrino de Don Ramón", le dijo Andy y el respondió: "Yo no quería conocer a mi padre porque me daba mucho miedo, mi madre me decía que era el romance de su vida. Me decía que él marcó una generación. El tenía un carisma muy fuerte. Recién lo conocí a los 30 años. Ya era un artista reconocido yo. En esa época superé los miedos que tenía y me enteré que todo fue culpa de mi abuela". Cuando lo vi reconocí que sus gestos y sus manos eran iguales a la mía. Empezamos a reconocernos y logramos a tener una amistad de padre e hijo y contarnos que sucedió. Mi madre se emocionó cuando nos conocimos. Ahora está un poquito enfermo mi padre con 90 años y fuma marihuana", cerró.

Mirá el video...