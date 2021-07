Cuándo nace la beba de Pampita: la top tuvo su último control y dio detalles del inminente parto

Transitando la semana 40 de embarazo, Pampita se acercó al Sanatorio Otamendi junto a Roberto García Moritán a un monitoreo programado de su hija. Al salir, dio una nota a Intrusos en la que detalló la fecha en la que nacería su hija.



Si bien esperaba que su chiquita llegara al mundo este fin de semana, lo cierto es que la top contó que su obstetra le aseguró que es probable que naciera la semana que viene.

Canchera con los partos, Carolina explicó: "Estoy viniendo a hacer controles de rutina cada dos días y viene todo bárbaro. Hay que esperar, tal vez una semana más"

"Va a nacer cuando ella quiera. Voy a seguir trabajando hasta que lleguen las contracciones. No creo que sea esta semana" le aseguró Pampa a Rodrigo Lussich quien comentó que Caro suele "pasarse" de las 40 semanas, como ocurrió previamente con sus otros embarazos.



Sobre si está ansiosa por el parto, dijo: "Siempre sabía que no iba a nacer antes de la semana 40. Recién a partir de mañana empiezo a esperar que llegue el momento. Pero antes de eso no, porque ya sabía que mi cuerpo, mis hijos anteriores, ninguno nació antes de la semana 40. Estamos muy tranquilos."

'Siendo Pampita': los detalles del reality de la futura mamá

"La gente de mi reality, 'Siendo Pampita' me acompaña a los controles de rutina porque van a estar acompañándome hasta último momento. Tenemos todo grabado pero falta este último capítulo", reveló la jurado de la Academia entre risas sobre el reality show que está preparando junto a Paramount Plus.

Luego siguió: " El reality va a concluir con el nacimiento de la beba. Estamos tranquilos y sin ansiedad. Yo conozco mi cuerpo, ya tuve cuatro hijos y siempre es después de la semana 40 que empieza. A partir de mañana puede pasar cualquier cosa".



"Tenemos cámaras en la habitación, en el auto, en el baño y la producción está de guardia las 24 horas para cuando lleguen las contracciones o yo rompa bolsa", explicó y agregó: "Es un súper equipo y estamos re contentos, están todos a disposición. No están prendidas las cámaras todo el tiempo, nosotros las manejamos."

También, Pampita contó sobre el proyecto que "Es un seguimiento del embarazo desde el primer momento y un recuerdo lindísimo que nos va a quedar. Algo que le va a quedar a nuestra chiquitita. Hace muchos meses que estamos en esto juntos y hay imágenes súper lindas que hemos vivido. La emoción que estamos sintiendo."



Por último, la futura mamá se refirió a cómo se va a llamar su hija: "Los nombres que tenemos anotados nos gustan a los dos. Hicimos un filtro donde opinó la familia, padrinos amigos...Los que quedan nos convencen"



Y concluyó: "Será un nombre no compuesto porque va a llevar los tres apellidos. Los chicos participaron en la elección y les re divirtió."

¡Falta poco!