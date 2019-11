Dalma Maradona disparó munición pesada contra Rocío Oliva

Hace unos días atrás Giannina Maradona utilizó sus redes para pedir por la salud de su padre, y al ver esto, Diego Armando Maradona no se lo tomó nada bien y grabó un video en Instagram asegurando que está impecable de salud y que no le va a dejar herencia ni a ella ni a Dalma, su hija mayor. UN escándalo que sacudió a toda la familia ya que fuentes cercanas a las hermanas dijeron que las chicas encontraron en malas condiciones astro en el día de su cumpleaños y le atribuyeron su estado a Rocío Oliva, quien aún no está claro si es su pareja o expareja.

Luego de todo el escándalo, según contaron a Dalma le cayó muy mal que Oliva asegurara en una nota con el programa "Pamela a la Tarde": “Con Diego estamos bien y somos un equipo de trabajo”. Sin titubeos, la actriz, madre de Roma abrió su cuenta de Twitter para enviar un mensaje "indirecto" a Rocío.

“Nunca vi una persona que tenga una sociedad de trabajo con alguien y se acueste con el mismo y ¡tenga a toda su familia metida ahí! ¿Quiere explicar que necesita tenerlo bien por los negocios?”. Luego una seguidora le dijo: "Para ella tu viejo es un negocio, simple", a lo que Dalma respondió a los pocos segundos: “Nunca tan claro”.

¿Qué responderá Rocío Oliva? Mira el tuit de Dalma.

