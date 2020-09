Daniel Ambrosino contó qué pasó en la última reunión que tuvo con "Intrusos"

Tras 20 años en la pantalla de "Intrusos en el Espectáculo", uno de sus históricos, primero cronista y luego panelista, Daniel Ambrosino sorprendió a todos y comunicó su renuncia al programa que conduce Jorge Rial y que meses atrás ya había sufrido la baja de Marcela Tauro, otra histórica y con quien el periodista tenía una gran relación. Ahora, ¿qué pasó en la última reunión que tuvo con sus ahora excompañeros y productores? Él mismo lo contó....

“El viernes tuvimos una reunión de producción por Zoom con los ejecutivos y gerencia, para ajustar cosas de producción. En el arranque de la charla me preguntaron cómo estaba y ahí me salió todo", comenzó contando.

"Les dije que no estaba bien, que no estaba contento. Yo me puse a llorar, Anita Guevara que es la productora se puso a llorar, Julián León que es el otro productor abrió los ojos como dos huevos fritos y nadie sabía qué decir. Fue algo visceral, me salió de adentro: ‘No estoy feliz’”, le contó a Clarín y siguió...

“Cuando ya no tenés la pasión, el fuego de siempre... Yo soy un tipo de acción, soy de salir con la cámara, armar notas, la calle, soy un productor nato. Y esto quizás es un desgano, no es fácil estar 20 años en un lugar y mantener la adrenalina a tope. Yo creo que fue un desgaste”.

Finalmente Ambrosino se refirió también a la salida de Tauro: "A mí la salida de Marcela me afectó muchísimo. Primero porque era una figura importantísima con un gran peso periodístico y segundo porque, como compañero y amigo, me afectó, compartimos de todo durante 18 años. Es muy fuerte que se vaya una persona que uno quiere, que comparte lo cotidiano y uno extraña. Terminaba Intrusos y nos íbamos a almorzar o merendar, todos los días, a hablar de la vida, a reírnos, pelearnos, bromear”.