Darío Barassi relató el insólito episodio que vivió con su portero

Darío Barassi se roba todas las risas y la atención en su rol de conductor en "100 argentinos dicen", el programa que se ha convertido en todo un éxito de las tardes de Eltrece,

El actor normalmente salta con un pase de comedia que atrapa a todos y en esta oportunidad no fue la excepción. En una de las últimas emisiones del programa, Darío terminó contando un detalle íntimo sobre cómo se depila la espalda.

“Yo, desnudo es una imagen, al menos, fuerte. Mucho por un lado, muy poco por otro. Aparte hace rato que no me depilo la espalda. ¿Viste que la gente se hace como espirales? Me quiero hacer en la espalda un espiral”, empezó Barassi causando la risa de los presentes.



Pero luego, el conductor fue por más y reveló una insólita anécdota: “Estoy pensando en todas las personas que me han depilado la espalda a lo largo de mi vida. Porque para ir a depilarse vos tenés que ir con la espalda afeitada. No podés ir con los pelos largos, así que a alguien le tenía que pedir que me afeite”, relató.

“Le he llegado a pedir al encargado de mi edificio que me afeite. Creo que se llamaba Pablo. Murió mientras me sacaba los pelos. Yo vi por el espejo como sacaba los pelos y los olía”, bromeó cerrando su revelación con la sorpresa de todo su equipo.



El gesto de Darío Barassi con Lali Espósito en los inicios de su carrera

Darío Barassi es una de las figuras de la televisión. Destacado por su calidad profesional, fue su costado humano el que se convirtió en noticia después de que Majo Riera, mamá de Lali Espósito, sacara a la luz un gesto que tuvo con la cantante y actriz en sus comienzos.

"Cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. ¡Todo vuelve!", destacó en Twitter

El mensaje de Majo Riera cosechó millones de likes y comentarios buena onda hacia el conductor del momento.

VO