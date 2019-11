Delfina Chaves confesó que está enamorada de un hombre que ya besó

Los personajes de Delfina Chaves (23) y de Albert Baró en la tira de El Trece, "Argentina Tierra de Amor y Venganza" vivían un amor prohibido y esa relación en la pantalla muchos fantasearon que se podría dar en la vida real ya que desde los inicios de la serie los rumores de romance entre ellos fue creciendo día a día.

Ambos actores jamás oficializaron algún tipo de acercamiento y el tema fue perdiendo fuerza, pero esta mañana el en programa de radio "Perros de la Calle", conducido por Andy Kusnetzoff, Delfina brindó una nota e hizo importantes revelaciones sobre su vida sentimental: "Yo corté el año pasado con mi novio, salí un año y medio. La tira comenzó en enero de este año. Me hubiese encantado haberme enganchado con mi compañero de tira, seria lo más fácil pero cuando tenés la carta de la verdad es re poderoso, no me pongo nerviosa ni tengo que ocultar nada. Siempre piensan que estás ocultándolo cuando no confirmas la versión. Todos pensaron que se separó por mí Albert Baró", comenzó diciendo.

Luego reveló que está enamorada de alguien de quien no quiso revelar el nombre: "Me gusta alguien que no me da bola. Es argentino, no es actor ni músico. Lo besé, no está en pareja y tiene menos de 40 años", aseguró. ¿Quien será?