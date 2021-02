Denuncian a Cinthia Fernández por construir un gimnasio en su casa

Cinthia Fernández reveló que mantiene un fuerte conflicto con sus vecinos debido a que comenzó a construir un gimnasio vidriado en su casa.

“Me quieren denunciar. Presentaron una denuncia en la Administración, porque dicen que hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”, contó la panelista de Los ángeles de la mañana.

"Fue un vecino, que no quieren decir quién, que hizo una denuncia y le dijeron ‘Señor, está en regla’. Yo hice todo mediante los planos", agregó.

Cinthia Fernández, con problemas en la ley

No es la primera vez que Cinthia Fernández atraviesa este tipo de litigios durante las últimas semanas. Días atrás, contó que llegó tarde al aire de LAM porque la frenó la policía en la autopista. "No, estoy bien. No hice nada ilegal. Está todo en orden. Me pararon en el peaje de Panamericana y me paran siempre. Había una fila de quince autos y vi que no llegaba más. Me dijeron que podía ser por exceso de velocidad cosa que yo no ando fuerte", explicó la angelita.

"Eso es culpa de Martín Baclini. Encima mis papeles los tiene Martín. Lo tuve que llamar a Martín, el tipo del seguro justo estaba en una reunión. Yo tengo todo en orden, no tuve exceso de velocidad ni nada. Les dije que si querían plata, me daban vuelta y estoy seca", dijo y aclaró: "El service me lo hizo hace poco Martín".