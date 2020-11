Agustina Cherri dedicó un mensaje a Maradona y reveló su conmovedor gesto solidario

Agustina Cherri se sumó a la lista de famosos que despidió a Diego Maradona y manifestó su dolor por la pérdida del gran futbolista argentino.

La actriz mantuvo una relación cercana con el ex futbolista debido a la amistad que mantenía con Dalma y Gianinna Maradona. La ex "Chiquititas" compartió un conmovedor post que enterneció a sus seguidores y reveló el gran gesto de Diego con su fundación solidaria, "Chaka".

"Mi superhéroe favorito resultó ser el papá de mis amigas, el ocurrente, el gracioso, el auténtico, el angelado, el excéntrico, el que me ayudó cuando más lo necesité, el que confió siempre en mis proyectos , el que me apoyaba en la Fundación, el que me llevó a la cancha, el que se equivocaba, el que jugaba a todo, el que amaba a los suyos. Él, mi Superhéroe favorito QEPD", expresó la ex de Gastón Pauls junto a enternecedora ilustración de Diego junto a otros superhéroes históricos.