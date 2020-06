Diego Ramos habló sobre la polémica que se generó en torno a su video íntimo

La semana pasada Diego Ramos se convirtió en tendencia en Twitter por un video en donde se lo ve realizando una de las escenas de Sex, la obra de José María Muscari. Si bien se trataba de una pieza lúdica virtual para las personas que acceden a la pieza teatral a través de Internet, muchos se sorprendieron y hasta creyeron que se había filtrado ese clip íntimo del actor.

Ahora, tras el revuelo que causó, Ramos rompió el silencio: “Es algo que vengo haciendo todo el año en el teatro y en Sex lo hacía muchísimo más ordinario y guarango, esto está circunscripto a gente que paga la entrada, fundamentalmente para gente mayor de 18 años. Esto lo filtró alguien que pagó la entrada”, explicó en el ciclo radial Agarrate Catalina.

“Todos sabíamos que había cosas que se podían filtrar, entonces sabíamos hasta dónde llegar. Para mí eso es una actuación, no soy así. Si hiere mi sensibilidad y me molesta, la verdad que no. Si vienen y me cuestionan les digo no está para que lo veas vos, porque es gente que pagó la entrada para ver esto en un determinado contexto”, aclaró sobre el formato en que se está presentando la obra en tiempos de pandemia.

"Diego Ramos":

Por este video que protagonizapic.twitter.com/UEY5rJv6GD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 29, 2020