More Rial sorprendió al llevar un anillo de compromiso: "Estoy..."

More Rial, siempre fue muy activa en las redes sociales y ya tiene más de 1 millón de seguidores con los que mantiene un intercambio muy fluido.

Siempre dispuesta a contestar las preguntas de sus fans, la hija de Jorge Rial fue sorprendida cuando uno de ellos le preguntó por el anillo, aparentemente de compromiso, que luce en uno de sus dedos: "Qué es ese anillo? estás comprometida?", indagó el usuario.

El anillo que More Rial no se saca nunca.

Sin vueltas, la hija del conductor de "Argenzuela" dio su respuesta: "No, chicos. No estoy comprometida, estoy soltera, literal soltera. Son dos anillitos muy lindos que tengo pero no estoy comprometida”.

Hace muy pocos días, More ingresó al quirófano para someterse a varias cirugías estéticas. Apenas recuperada, les contó a sus seguidores de qué se trató su transformación: "Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas". Ese mismo día, contó que aún le falta una cirugía más para lograr su objetivo y verse como ella quiere.

La mamá de Francesco Benicio Ambrosioni, instalada en Córdoba desde el verano pasado, fue vinculada sentimentalmente con Yao Cabrera y hasta juguetearon juntos en las redes, pero después fue ella quien aclaró que sólo se trata de una amistad.

La influencer no le cierra las puertas al amor pero por el momento está abocada de lleno a la crianza del hijo que tuvo con el futbolista cordobés Facundo Ambrosioni, de quien se separó a los pocos meses de nacido el niño pero con quien mantiene una cordial relación.

More Rial se hizo un nuevo tatuaje: conocé el gigante y tenebroso diseño que eligió

La hija de Jorge Rial, aprovechó su tiempo libre y pasó por el estudio de su tatuadora amiga y se tatuó un diseño que sorprendió a sus seguidores de Instagram.

Morena se tatuó una parca, únicamente con tinta negra, en el antebrazo. Contenta por el resultado, compartió la foto del diseño terminado en sus historias de Instagram y le agradeció a la artista que captó a la perfección lo que deseaba.

El nuevo y enorme tatuaje de More Rial.

LP