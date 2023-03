Nancy Duplaá abordó varios aspectos de su carrera y cómo le afectaron en lo personal, como invitada de la última emisión de Seres Libres, que se emite los viernes a las 22 por Crónica HD.

Duplaá junto a su hija.

Dueña de una vasta trayectoria y de muchos éxitos televisivos en su haber, Nancy se explayó sobre cómo se sentía en sus comienzos, cuando -de la noche a la mañana- pasó de ser una estudiante de secundaria a una de las caras más famosas de la televisión argentina.

La actriz junto a su hijo, Luca.

La actriz fue específica en cuanto a cómo se sentía en aquellos años, donde se mezclaba su joven edad con ciertos mandatos estilísticos que le quisieron imponer. “Yo ya venía sintiéndome poca cosa y, a la semana de empezar en la tele, me dijeron que tenía que hacer dieta. Y yo me me veo ahora y pienso que estaba bien, que era flaquita, pero en ese momento me veía al lado de las otras chicas y me sentía horrible”.

Por otro lado, la interprete que por estos días protagoniza la serie más vista de Netflix, El Reino, se refirió a cómo percibía la adicción que tenía en aquel momento Gastón, siendo su pareja: "Me cuidabas un montón. Yo no veía que lo que te pasaba era por la droga, no lo asociaba con la droga, pensé que te pasaban cosas algunas más profundas y en ese momento yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación".