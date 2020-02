La curiosa reacción de Karina Jelinek tras los rumores romance con Nacho Scocco, jugador de River Plate

Karina Jelinek es una de las mujeres más deseadas de la Argentina y muchas veces se la ha relacionado a diversos hombres, sin embargo ella suele apostar a la soltería, hasta ahora.

La modelo decidió jugar al misterio cuando en el ciclo Siempre Show la relacionaron sentimentalmente con el delantero de River, Nacho Scocco.

En una charla con Tomás Dente, Karina fue consultada por varios nombres del equipo millonario, entre ellos Scocco. “¿Cómo se llama?”. se quiso desentender primero y luego acotó entre risas: “Chicos, me estoy quedando sin señal, ja”.

“¿Te escribió Nacho Scocco?”, fue directo al hueso Dente y Karina siguió con las evasivas: “Yo no salí nunca con jugadores de fútbol y no tengo idea. Al único que vi en persona, conocí y me pareció un potrazo mal es David Beckham. No salí con él, pero estuvimos en el mismo hotel y lo conocí porque comía cerca de él, me lo presentó un amigo y me saludó, pero no salí. Estaba solo en Nueva York con unos amigos”, reveló.

Pero Tomás siguió: "es soltero" y que “es hay historial de chats para revisar”. En ese momento, y ya cerrando la charla, Karina aseguró: “¿En serio? Voy a revisar mi Instagram privado porque no sé, no tengo idea. ¿hubo respuestas? Me dieron intriga, voy a revisar. (…) Es alto, ¿no? No me gustan los petisos”, dijo con humor.