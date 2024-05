El mundo del espectáculo argentino nuevamente se ve sacudido por los entretelones de una pareja de renombre. Yanina Latorre dejó en evidencia a su esposo, Diego Latorre, tras revelar que este le hizo rechazar una oferta de trabajo que podría haberle reportado una ganancia de 100 mil dólares.

Los Latorre, una pareja que ha atravesado tres décadas de altibajos, no son ajenos a la controversia. Sin embargo, esta revelación sorprendió a muchos, dejando entrever aspectos desconocidos de su relación.

Durante una transmisión en el canal de streaming Bondi, Yanina desahogó su indignación al recordar el episodio en el que su esposo la persuadió de no aceptar una propuesta de posar para Playboy.

Cómo fue la propuesta de Playboy que Yanina Latorre rechazó

"¿Te acordás cuando me ofrecieron hacer Playboy y me dijiste que no? Ojo que me daban buena guita", expresó Yanina, visiblemente molesta.

Según los detalles compartidos por la propia panelista, la oferta ascendía a la nada despreciable suma de 100 mil dólares, un monto que podría haber cambiado significativamente su situación económica. Sin embargo, Diego, aparentemente, fue el responsable de que Yanina desistiera de esta oportunidad.

La discusión entre la pareja, transmitida en vivo, ofreció un vistazo a la dinámica de su relación. Mientras Yanina expresaba su pesar por no haber aceptado la oferta, Diego parecía incómodo con la situación, intentando justificar su posición y recordando a Yanina que gracias a esas decisiones del pasado, ella está construyendo una nueva etapa en su vida.