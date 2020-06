El palito de Fabián Cubero a Nicole Neumann

Llevan años separados e incluso divorciados pero la mala relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann parece no terminar nunca. En esta oportunidad el exjugador de Vélez Sarsfield visitó el "Punto de Encuentro" de "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff por Telefe y en un "frente a frente" con Cinthia Fernández habló de su exmujer tras unas picantes preguntas de la bailarina.

Iluminados sólo ellos dos, Cinthia primero le preguntó si sentía que Nicole seguía enamorado de el y luego si pensaba si ella era, hoy, la misma mujer con la que se casó: "No no creo que ella siga enamorada de mi. De ninguna manera, no es algo que piense o haya pasado por mi cabeza en algún momento", respondió él y ella insistió: "no yo lo digo porque siempre parece que te hace la vida imposible", a lo que el exdefensor siguió en la misma línea: "Hay cosas que pasan que salen a la luz porque somos personas públicas pero que sucedan no quiere decir que siga enamorada de mi, no pienso que eso le pueda pasar".

Fue entonces cuando la bailarina retrucó: "¿Y pensás que la Nicole de hoy es la misma persona con la que te casaste?" Cubero, sin perder la seriedad no esquivó la pregunta y le tiró un palito a su ex: "No, por supuesto que no, Nicole no es la misma persona ahora que la que era antes. De ninguna manera es la mujer con la que me casé, pienso que ha cambiado mucho, pero bueno es mi opinión, simplemente eso".