El palito de Pampita tras la supuesta pelea con Roberto García Moritán

Hace tan solo unas horas Pampita enfrentaba los rumores sobre una supuesta pelea que habría protagonizado con su marido, Roberto García Moritán en Punta del Este. Fue así como dio su versión sobre una supuesta "pelea a los gritos" el empresario, pero pocos le creyeron sus palabras. Es por eso que la top volvió a dejar un contundente mensaje en las redes sociales.

La periodista Mariana Brey fue quien contó que, la modelo y su esposo habían protagonizaron una acalorada discusión a la salida de una farmacia en la ciudad uruguaya. Sin embargo Pampa lo negó: "Lo que dijo Mariana Brey hoy es mentira", tiró en su Twitter. "Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa y hechos que nunca ocurrieron", añadió.

Ahora, vía Instagram Pampa compartió con sus miles de seguidores una serie de fotos en las que se la ve con una enorme sonrisa y que acompañó con el texto "Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!!!"