Ángel de Brito dio detalles de los cambios que tendrá el programa de El Trece, Nosotros a la Mañana, conducido desde el 2019 por el Pollo Álvarez. Entre la reestructuración que tendrá el magazine está la inesperada salida del conductor, que lleva el ciclo con éxito durante los últimos 4 años.

Tal como lo reveló Ángel de Brito en LAM, el Pollo Álvarez dejará la conducción debido a un pedido puntual del canal y llegará al programa su conductor inicial, Fabián Doman, quien estuvo al frente del magazine entre el 2014 y el 2018.

El Pollo Álvarez.

"El cambio se debe a que el pollo Álvarez se mudará a la tarde con otro proyecto, mientras que el ex y efímero presidente de Independiente ocupará la conducción del ciclo donde hoy están como panelistas Paula Trapani, Sofía Zámolo, German Mónaco, Juan echegoyen, Josefina Pouso y nuestra ex angelita Cinthia Fernández. En el canal aseguran que el ambiente no es el mejor dentro del equipo", comentaron en LAM y De Brito sumó: "Hay gente que se va y hay gente que la van a ir", haciendo mención a los panelistas que tienen un futuro incierto.

El conductor de LAM remarcó que no fue una decisión en la que el Pollo pudo optar por quedarse, pues debido a los números bajos en el canal, buscan que su presencia en la grilla de la tarde, apuntale a Darío Barassi para encaminar el rating para el horario prime time.

Fabián Doman.

"Van a haber cambios en el programa y en la programación porque los números no acompañan y cuando los números de rating o publicidad no acompañan hay que hacer cambios. La idea de pasar a el Pollo con el Chino por la tarde a un programa nuevo es apuntalar en principio a Barassi y a Telenoche... Falta todavía, pero están buscando variantes para mejorar los números", comentó Ángel.

La lista de los panelistas y cómo estaría si situación ante la salida de el Pollo Álvarez

Cinthia Fernández es una de las panelistas del programa que ya ha trabajado con Fabián Doman según LAM seguiría en el programa. Sofía Zámolo la reubicarán,pero ella negó que así fuera. Sobre el periodista Juan echegoyen , Ángel de Brito contó que es incierto su futuro en el programa.

Panelistas Nosotros A la Mañana.

Germán Mónaco y Josefina Puso también quedarían en el nuevo panel. No obstante, el futuro de Paula Trapani queda incierto. Por el momento no hay una fecha puntual de la ejecución de los cambios, pero se espera que para antes de julio se den los cambios. El Pollo Álvarez no ha hablado al respecto.

S.A.