Nicole Neumann está metida en un verdadero escándalo tras las acusaciones de maltrato y una supuesta denuncia de parte de su hija Indiana.

Esta situación ha puesto en peligro su boda y toda su relación con Manu Urcera, con quien se dijo que ha tenido repetidas peleas.

Recientemente, se conocieron detalles de cómo está la situación de Nicole con su pareja y su familia política. En "Socios del Espectáculo" hablaron de este tema y Nancy Duré reveló que la modelo recibió un regalo millonario por parte de los padres de Manu Urcera.

“Los padres de Manu les habrían regalado un terreno por 900 mil dólares en Nordelta”, contó la panelista. “¿El padre de Urcera se los regaló a Nicole y sus hijas?”, indagó Rodrigo Lussich, pero Duré aclaró que se trató de un regalo para la pareja y que sería el lugar en donde vivirían después de su boda.

La tajante actitud que tomó la madre de Urcera por el escándalo de Nicole Neumann con Indiana

En sintonía con este tema, desde "Intrusos", Marcela Tauro dio a entender que la boda de Nicole y el piloto de carreras pende de un hilo. “Ojo con el casamiento de Neumann. Es complicado el tema y lo quieren minimizar. No digo que se vaya a suspender, pero es complicado”, dijo.

Luego, la panelista fue por más y habló sobre la familia de Urcera: “Ellos no lo ven tan fríamente como nosotros. Y a la madre de Urcera tengo entendido que no le está gustando esto”.

“Cecilia, la suegra de Nicole. No quiere que la nena no esté en el casamiento. No quiere este escándalo, ni que falte a la foto, ni que vayan los periodistas y pregunten”, resaltó Tauro sobre la actitud que mantuvo la mujer frente al escándalo.