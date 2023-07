En medio de las duras críticas que Jorge Lanata recibió tras hablar sobre la salud de Wanda Nara y revelar que padecería leucemia, su esposa, Elba Marcovecchio salió a defender su accionar.

En el estreno de "El Diario de Mariana", la flamante panelista habló sobre la situación y respaldó a Lanata: "Jorge lo que puso fue la palabra de lo que pasaba. El periodista informa sobre la salud de Jorge y lo han dado por muerto porque la salud de una persona pública nos interesa a todos... a mí esto me despertó algo inevitable, de lo importante que es hablar de las enfermedades", comenzó.

Luego, la panelista habló sobre que tomó una foto de Facundo Arana como ejemplo para darle esperanzas a su primer marido que falleció.

Luego, analizando la situación de por qué Lanata informó sobre la salud de Wanda, Elba acotó: "No sé si el concepto es de necesidad. El tema es qué cosas hay que informar y qué no. Más allá de todo, yo pienso que sí hay que hablar de enfermedades porque es parte de lo que nos pasa y lo hablo porque lo viví. Cuando vos sabés y sentís que la gente reza por vos es algo increíble", aseguró.

El fuerte mensaje de Wanda Nara sobre su salud

Luego de días de silencio, Wanda Nara finalmente habló. En sus redes sociales, la conductora de MasterChef Celebrity escribió: "Buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó", comenzó diciendo para luego relatar lo que vivió: "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios".

Luego, la modelo apuntó contra Jorge Lanata: ‘’Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio’’, expresó respecto a las declaraciones del comunicador.

