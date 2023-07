Marcelo Tinelli estuvo en el estudio de Intrusos en América TV, y cuestionó el accionar de Jorge Lanata al revelar el diagnóstico de Wanda Nara. Además, el conductor se emocionó al empatizar con la empresaria y recordar un episodio similar que le ocurrió con su madre.

En el programa de Florencia de la V, lo primero que aclaró el reconocido conductor fue que no estaba de acuerdo con el periodista: "Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, que era esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias, yo hice juicio y sentí que con la enfermedad no se debía joder. Hay un límite ahí, yo lo escuchaba a jorge ayer y no estaba de acuerdo".

Marcelo Tinelli junto a Wanda Nara y L-Gante.

Luego, y con mucha emoción, Marcelo detalló cómo vivió el episodio con su mamá: "Me acuerdo de que fue una tapa de la revista Noticias que salió en una página del diario La Nación, y en ese momento viene ella con la tapa que decía 'El éxito de Tinelli, el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia', y me dice '¿Yo tengo esquizofrenia?', y no sabía qué​ decirle".

Por último, Marcelo Tinelli explicó por qué le pareció mal que Jorge Lanata contara lo que debe atravesar Wanda Nara: "No estoy para nada de acuerdo con Lanata, por qué no me puedo olvidar de los 5 hijos que tiene Wanda, no me puedo olvidar de los juegos con Lolo en Qatar, y pensé ¿Y si los chicos no sabían?".

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la familia de Wanda Nara?

Mientras criticaba la actitud del periodista, el conductor contó su reacción al ver a la empresaria junto a su esposo: "Hoy la veía a Wanda con Mauro, por qué tenemos una relación cercana por los chicos, y le digo que fuerte que puedan estar diciendo así y asegurarlo, primero deja que el protagonista hable".

Para cerrar el tema, Marcelo Tinelli reflexionó sobre la leucemia y la manera de comunicar: "Este tipo de enfermedades tienen varias variables, mi primo Luciano el Tirri tuvo la misma enfermedad y es una enfermedad que se trata y él está bien. Lo digo por qué me parece fuerte que lo haya dicho y que lo haya ratificado, me parece que lo mejor hubiese sido pedir disculpas".

J.C.C