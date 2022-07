Estefi Berardi lanzó una fuerte acusación contra Laurita Fernández

Estefi Berardi volvió a arremeter contra Laurita Fernández. En LAM, la panelista contó la interna que mantiene con la conductora de "Bienvenidos a bordo" asegurando que la había bajado de la posibilidad de participar en el programa.

"Ella se enojó. Me bloqueó y no quiere que me inviten a su programa, a Bienvenidos a Bordo", dijo Berardi sobre la actitud de Fernández.



"Me querían invitar y ella dijo que no”, aseguró la panelista ante la consulta de Ángel de Brito. Previo a esto, en "Mañanísima", Estefi había señalado: “Claramente no me quiere, me pareció horrible. Se enojó por algo que conté, fueron pavadas".

Cómo comenzó el conflicto entre Estefi Berardi y Laurita Fernández

La "pica" entre Estefi Berardi y Laurita Fernández comenzó cuando, tiempo atrás, la panelista reveló que Fernández le pedía que cambiara su vestuario para no coincidir frente a cámara cuando ambas participaban en "Combate".

“Cuando estaba en Combate de notera, ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara”, contó.

"Entonces me mandaban a cambiarme. Era por el color, no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba", recordó sobre estos pedidos de Laurita a la producción del programa.