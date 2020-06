Evelyn Von Brocke a corazón abierto: "La cuarentena me depuró"

Mientras se encontraba produciendo el programa del que es panelista ("Corta por Lozano"), Evelyn Von Broke se tomó unos minutos para dialogar con CARAS y reflexionar acerca de cómo lleva la cuarentena adelante y el significado que trajo para ella. Además habló de los hijos que tiene con Fabián Doman, Constance y Marc, y de cómo ve a los adolescentes en estos tiempos.

Casada con el médico cirujano Juan Viaggio, con quien transita el aislamiento, comenzó a relatar su día a día: "En cuarentena nos despertamos temprano y me pongo a producir, la cuarentena me cambió un montón, me di cuenta que no podía seguir tan acelerada como antes, la vida de antes no la quiero mas. Estaba todo el día, de la mañana a noche trabajando y sólo podía entrenar dos veces por semana. Siento que todo esto que está pasando me cambió, me encontré con más tiempo para estar conmigo y hacerme planteos de qué quiero y que no quiero, eliminé gente que ya no me interesa. Me depuró la cuarentena", reveló.



"Yo tengo la trinchera en casa porque Juan es médico y trabaja de lunes a lunes en el sistema de salud desde hace 90 días. Es muy fuerte lo que pasa a nivel mundial. Nacemos con los médicos y nos morimos con los médicos, tal vez al lado tratando de salvarnos. Antes de que los bebés estén con la mamá están con los médicos. A la gente que pone carteles contra los médicos la invito a que vean lo que es un hospital público", dijo algo enojada contra aquellos que discriminan a los médicos por miedo en medio de la pandemia.

Sobre sus hijos contó: "Mi hija está en Holanda y Marc en su casa cumpliendo con todo. La verdad es que los adolescentes han demostrado que son los mas responsables de la cuarentena. ¡Increíble! Son los que mejor entendieron que no se puede salir. Marc estuvo 60 días sin salir, sin hacer compras, sin nada.... Se lo tomaron como algo responsable", reflexionó y luego habló de su rol en su casa: "He sido cocinera designada y por momentos me da fiaca, Me acuerdo cuando tenía hijos chiquitos y a veces le digo a mi marido: 'Hacete algo al horno', pero este hombre viene de 15 horas laborales y no le puedo pedir mucho. He reciclado y ordenado mucho, y donado, me di cuenta que deprenderse de cosas esta buenísimo", finalizó.