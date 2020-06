Facundo Ambrosioni habló sobre los rumores de acercamiento con Morena Rial

Los rumores comenzaron a crecer luego de que Morena Rial le dedicará un saludo a su exnovio y padre de su hijo, Francesco, Facundo Ambrosioni. En una historia de Instagram, la hija de Jorge Rial, el conductor de "Intrusos en el Espectáculo" escribió: "Feliz día a los padres, en especial al mío y al padre de mi hijo". A partir de allí varios sitios de información comenzaron a especular con un acercamiento entre la ex pareja.

Ahora, lejos de estar en planes de volver, Facundo Ambrosioni dialogó en exclusiva con CARAS Digital y reveló que no volverán a estar juntos: "Le agradezco mucho a Morena por el saludo. Me puso muy contento, sobre todo porque los padres nos tenemos que llevar bien por el bienestar de nuestro hijo", comenzó diciendo y finalizó contundente...

"No lo tomo como un gesto para que volvamos y tampoco creo que ella haya escrito ese mensaje con otra intención que no sea saludarme. No está en mis planes volver con More y seguro que ella piensa igual que yo, así estamos bien los dos y lo importante, como dije antes es mantener un vínculo sano para que nuestro hijo reciba el amor de cada uno de los dos, sin conflictos", cerró el joven que una vez más tuvo la amabilidad de atender a este portal.

Mirá el mensaje que había escrito More...