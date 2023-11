Fátima Flórez habló por primera vez tras el triunfo de Javier Milei como presidente de la Argentina y reveló cómo será su rol de Primera Dama.

La humorista dio una nota para "Socios del espectáculo" y se refirió al triunfo de su pareja: “Fue un día histórico. No sé yo cómo explicártelo. Estoy muy movilizada todavía. Fui a votar con el corazón y, bueno, realmente, esa sorpresa de que hubo… con un porcentaje tan, tan alto”, comenzó diciendo.

Luego, Fátima hizo una revelación: “Mirá, yo la verdad que sí, el otro día le dije a Javier a la noche, vos sabés que vas a sacar un 60-40. ¡Wow! Lo sentía”, aseguró.

Luego, desde el programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares quisieron saber el rol que Flórez ocupará como Primera Dama. “Seguramente tendré algunas cosas que perfeccionar, nadie está perfecto, lo mío es lo artístico, así que, seguramente se recibirán muy buenos consejos, que también me harán crecer a mí”, aseguró, dejando en claro que seguirá manteniendo su estilo propio.

Luego, habló en específico el rol que tendrá: “Yo me estoy preparando en la temporada de verano, para Mar del Plata, y hacer, como hago siempre, los dos meses de temporada full, con un nuevo show, con un mega show espectacular, que va a estar increíble. Y al mismo tiempo, por supuesto, acompañarlo a Javier, en este rol tan importante, en el cual la gente, el pueblo, lo hizo de manera unánime”, comentó.

Cómo hará Fátima Flórez para compatibilizar su carrera y su nuevo rol

Sobre cómo se las arreglará para balancear su vida como comediante y el ambiente político, la actriz aseguró que “se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas. O sea, que no hay una cosa de primera dama, digamos, formal. Tanto no les puedo contar todavía, pero...”, comenzó Fátima.

Luego, Flórez enfatizó su costado solidario: “Yo siempre he hecho labores sociales y de caridad, porque es algo que me hace muy bien a mí en el alma, que me llena de corazón, disfruto, lo he hecho siempre y lo haré obviamente más… así que es un placer para mí regresar a esta tarea porque me encanta siempre hacer el bien y poder ayudar a otros, para mí me llena realmente de corazón”, aseguró sobre uno de los campos en los que podría intervenir durante del mandato de Milei.

