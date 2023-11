Javier Milei se consagró este domingo como el nuevo presidente de la nación. Con más del 55% de los votos se impuso ante el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. En su primer discurso, el líder libertario aseguró que comenzó la reconstrucción de la Argentina.

"El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás (...) Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Quiero decirles a todos los argentinos y dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a esa nueva Argentina serán bienvenidos, no importa de dónde vengan", sostuvo.

Javier Milei respondió si Fátima Flórez se mudará con él a la Quinta de Olivos

En este contexto, en las primeras horas de la mañana, el nuevo jefe de Estado empezó a dar definiciones de cómo será su gobierno. Asimismo, reveló su futuro cercano con Fátima Flórez, su actual pareja. En declaraciones en Radio Rivadavia, el dirigente respondió si la capocómica se mudará con él a la Quinta de Olivos.

Javier Milei y Fátima Flórez

"Fátima es muy talentosa y creo en la Argentina del trabajo así que no cambia nada, seguirá con sus shows", partió señalando Javier Milei. Seguidamente, le consultaron: "¿Se mudan a Olivos?", a lo que rápidamente respondió: "Nosotros todavía no convivimos, así que por ahora, no", sentenció, aclarando así el panorama con la próxima primera dama del país, Fátima Flórez.

AM