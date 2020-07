Fede Bal tras su exitosa recuperación: "Siempre sentí que iba a sanar"

A comienzos de año Fede Bal recibió la peor noticia: fue diagnosticado con cáncer de intestino y tuvo que someterse durante meses a estudios, tratamiento de rayos y quimioterapia que lo dejaban muy cansado, pero él siempre le puso el pecho y se mostró optimista y jamás bajó los brazos.

Hoy, el hijo de Carmen Barbieri vive otra realidad ya que, luego de terminar con su tratamiento, el gran tumor que tenía cerca del recto y que no era operable, desapareció por completo y luego de comunicarle a su madre que estaba curado, y unirse en un abrazo con ella, habló por primera vez en los medios y lo hizo en "Telenoche", el noticiero de eltrece, donde abrió su corazón.

“Yo siempre me vi sano, siempre sentí que me iba a sanar. Siempre sentí que esto era por algo o tal vez para algo, que iba a conseguir una enseñanza grande que me dé la vida. Tal vez poder dar un buen mensaje. Siempre en las notas que me hicieron era ‘se lo vio salir con una chica de un boliche’. Y la verdad, por primera vez estoy dando un mensaje y hablando de algo que en nuestra generación, donde hay muchos jóvenes que no se hacen estudios, abre los ojos”, dijo feliz y dejó un mensaje para aquellos que tienen miedo de hacerse estudios.

"Hay mucha gente que dice ‘yo no quiero hacerme el estudio’, y la verdad es que el tratamiento es el único que te salva. La fe, la naturaleza, la buena alimentación son todos complementos. Pero mucha gente le tiene miedo a la quimioterapia, miedo a la radioterapia y sí, por momentos es invasivo. ¿Se te puede caer el pelo? Sí, pero te va a volver a crecer. Hay que entender que hay cosas que uno tiene que dejar de lado pensando en la recuperación, en el verse sano”, cerró.