Fede Bal habló sobre su convivencia con Sofía Aldrey y si se imagina teniendo una familia

Luego de pasar por un infierno tras ser diagnosticado con cáncer de colon y someterse a duros tratamientos de rayos y quimioterapia, Fede Bal recibió la feliz noticia que está curado, aunque siempre será un paciente oncológico, como el mismo lo dijo. Feliz desde que recibió la noticia, aunque siempre durante su enfermedad se mostró optimista, hoy disfruta de la vida junto a la mujer que lo acompañó en todo momento, Sofía Aldrey, su novia.

En un Live de Instgram con el sitio PrimiciasYa.com, el actor habló de todo y se animó a revelar si se ve teniendo hijos y casándose: "Sofi es lo más. Es una gran compañera y ahora estamos en esta especie de conviviencia por la cuarentena. Ella tiene un perfil muy bajo y no quiere aparecer en los medios. Nos llevamos muy bien, compartimos las tareas de la casa aunque ella es la que más hace", comenzó diciendo Fede.

A la hora de hablar de casamiento o de ser padre, Fede indicó: "Yo soy muy relajado y estamos viviendo en un momento de tranquilidad después de tantas tormentas. Siento la necesidad de bajar un cambio y estamos bien. Y cuando uno está bien por ahí no necesita un cambio inmediato. No estoy preparado aún para casarme y tener hijos. No tengo por ahora pensado eso".