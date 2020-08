La desgarradora frase que Fede Bal le dijo a su novia cuando se enteró que tenía cáncer

A principios de año cuando comenzaba a finalizar la temporada de teatro en Mar del Plata Fede Bal recibió una noticia devastadora, que gracias a los tratamientos a los que se sometió, rayos y quimioterapia, hoy es parte del pasado, fue diagnosticado con cáncer de intestino y su vida cambió por completo.

Al mismo tiempo comenzaba su noviazgo con Sofía Aldrey gran protagonista en su recuperación según relató Carmen Barbieri en la mesa de "Almorzando con Mirtha Legrand" quien además contó la desgarradora frase que su hijo le dijo a su novia al tener el diagnóstico.

"Yo siento que mi hijo está vivo gracias Sofía que es una gran mujer. El no se quería hacer los estudios porque cuando tenés tantos antecedentes en la familia de cáncer de colon... El no se los hacía tan seguido. Ella notó que no se sentía mala, que iba muy seguido al baño y no hacía tanto que estaban de novios. Ellos se conocen de muy chiquitos cuando jugaban juntos", comenzó contando la capocopmica.

"El no quería hacerse los estudios pero ella lo llevó a hacérselos y dieron mal. Y partir de ahí ella le dijo 'esta la vamos a pelear juntos' porque él le dijo 'estás a tiempo de librarte de un hombre enfermo'", contó Carmen ante la sorpresa de todos los invitados al programa de televisión.