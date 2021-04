El emotivo debut de Carmen Barbieri en Masterchef Celebrity 2

Carmen Barbieri hizo finalmente su debut triunfal en Masterchef Celebrity. El lunes por la noche, la actriz dio sus primeros pasos en el ciclo culinario de Telefé luego de vencer al coronavirus.

"¡No puedo creer que estoy en Masterchef, me emociono! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había empezado el programa. Mi hijo me dijo lo que importaba era mi salud", expresó la actriz.

"Quiero destacar tu fuerza de estar siempre atenta a lo que pasaba en el programa", destacó Santiago del Moro. A lo que Carmen comentó: "Fede me preguntó: 'Mamá, ¿yo no tengo corazón? Porque cuando entro a Masterchef me olvido de la vida y soy feliz, me olvido que estás mal, que se murió papá'".

Consultada sobre su salud, la actriz destacó: "Estoy bien. Me dieron el alta todos los médicos, y me la tenía que dar yo. Porque no podía caminar, además el virus me comió masa muscular".

"Recuerdo en una de esas despertadas de mi coma que el médico le decía a la enfermera: 'Ella tiene todo en contra, la edad, el peso y es asmática'. Yo estaba intubada y me empecé a reir. Estaba en coma farmacológico pero escuchaba", relató sobre su difícil recuperación.

Tras las palabras de la capocómica, el jurado le dedicó unas palabras. Conmovido, Donato le dijo: "Me emocioné. Es lindo, tenés una luz, un aura espectacular. Entraste sencilla pero con mucha luz. Me alegra que estés acá, te vas a divertir". A su turno, Damián Betular agregó: "Quería verte en estas cocinas. Fede es parte de esta familia. Nosotros somos una familia. No te conocía personalmente pero verte acá completa esta familia". Por último, Germán Martitegui le dijo: "Bienvenida de todo corazón, estoy muy contento que estés acá, que estés sana, y que probemos tus cosas".



La reacción de Fede Bal al ver a Carmen Barbieri debutar en Masterchef Celebrity

Fede Bal hizo emocionar a Carmen Barbieri en el debut de la capocómica en Masterchef Celebrity.

Luego de su presentación, el actor se hizo presente en el ciclo y le entregó el delantal blanco y le dedicó unas emotivas palabras que no dejaron indiferente a la actriz, que viene de estar internada. "Disfrutá, esto es para vos", le dijo ante las lágrimas de Carmen. "Acomodalo y que no me haga ver una columna griega", le dijo su mamá con humor.