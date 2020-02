Federico Salles relató una escalofriante experiencia: “Ví a mi abuelo en mi casa un mes después de su muerte”

Por primera vez, Federico Salles, quien se puso en la piel de Gabriel Morel en “ATAV“, contó una escalofriante historia familiar sobre su abuelo. Le pasó cuando tenía 12 años.

“Si si, creo en lo paranormal. Cuando murió mi abuelo, que fue la primer muerte cercana que experimenté, al poco tiempo lo ví”, comenzó el actor con su relato.

Luego, siguió: “Yo entré a la habitación de mis hermanas. Yo tenía 8, 9 años, por ahí. Y lo veo sentado en la cama de mis hermanas como se sentaba él. Me miraba y movía la cabeza sonriendo. Fue un flash pero estoy seguro que lo ví. Así que obviamente lo creo”.

“Esto habrá pasado a un mes de su muerte. No estaba pensando en el tema. Yo entré a la habitación, prendí la luz y en el instante entre la oscuridad y la luz lo ví. Me cagué en las patas. Fue algo lindo. Fue esa despedida que no tuve. Me dio calma y paz”, agregó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

“No fue necesario entablar ninguna conversación. Fue algo muy sintético y estoy seguro de lo que vi. Qué loco. No lo cuento mucho esto. Lo guardo como algo que pasó y cuando me preguntan de cosas paranormales ese es mi testimonio. Lo presencié, no es ni creencia ni nada. Me pasó”, continuó Federico.

“Antes de esto no pensaba en lo paranormal. Fue la primera muerte en mi familia y pensar en qué hay después de la vida. Mi abuelo haciéndose presente contándome que hay algo más. Y vi en él felicidad. Eso era lo que necesitaba, me parece”, cerró.

¡Muy fuerte!