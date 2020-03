La carta de la novia de Fernando Báez Sosa en el día de su cumpleaños

Fernando Báez Sosa cumpliría hoy 19 años y su novia, Julieta Rossi, compartió una conmovedora carta para recordarlo.

A poco de cumplirse los dos meses de su asesinato, la joven homenajeó a su amor con un post en sus redes sociales.

"Ojalá estuviera festejando tu cumpleaños, ojalá estuviera escribiendo tu carta de amor (y mirá que lo intenté eh) pero en este momento lo único que siento es enojo", comienza la misiva.

"Enojo porque vos, la persona que más quiero en el mundo, no podés estar feliz, no podés contestar mensajes de cumpleaños, no podés estar abrazando a tu familia, no podés estar apagando las velitas, ni estar recibiendo tus regalos, no podés tener un feliz cumpleaños (que, a propósito, era la fecha que más te gustaba)", sigue.

Ojala pudiera decirte feliz cumpleaños capo, te amo🤍

"Y no, no podés. No te dejaron, porque un grupo de personas decidió cuándo iba a terminar tu vida, decidieron que no ibas a poder seguir festejando ningún cumpleaños más, decidieron arrancarte de al lado mío, de tu familia, de tus amigos. Ese mismo grupo decidió que no ibas a poder tener un futuro, tu carrera de abogado (o profe de educación física, nunca se sabe), decidieron que no ibas a poder casarte, tener hijos, viajar, tener nietos, básicamente vivir la vida", continúa y agrega: "Hoy no podés festejar nada, porque te robaron la oportunidad de todo".

Luego, Julieta manifiesta su más profundo dolor contra sus asesinos. "No puedo evitar sentirme enojada, y estoy con todo el derecho de estarlo. Porque en este momento solo siento odio. Odio por esos que no te dejaron seguir. Porque de todas las personas te eligieron a vos, porque te pegaron hasta el cansancio, porque sufriste lo que nadie tiene que sentir, porque te arruinaron de la manera más violenta", dispara.

"Espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar, y si no es así, acá vamos a estar nosotros (no festejando tu cumpleaños porque la realidad es qeu no podemos) pero sí festejando el en que empezó, lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser tu hermosa vida”, concluye.