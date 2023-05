Fito Paéz está en boca de todos tras el estreno de "El amor después del amor", su biopic en donde relata parte de su dura vida, su infancia y sus grandes amores. En medio del aluvión que generó la producción de Netflix, el cantante se muestra imparable celebrando los 30 años del disco que marco un hito en el Rock Nacional.

Fito comparte en sus redes sus presentaciones más memorables, pero también destaca la gran compañía que tiene en sus tours, sus hijos: Martín y Margarita.

Siempre muy demostrativo, el músico suele dedicarles tiernos mensajes a sus hijos. En esta oportunidad, el cantante le rindió homenaje a Martín Páez en el día de su cumpleaños realizando un emotivo posteo que llegó a los corazones de sus fans.

A través de Instagram y con una foto en primer plano del joven, Fito destacó: ¡"Feliz cumpleaños Martín! Nunca aprendí de nadie tanto como de vos!. Sos mi norte total. Una fuente de sabiduría y amor inagotable!", comenzó el músico.

El mensaje de Fito Páez a Martín

"Que hoy sea otro gran día, pero mucho más especial. ¡Disfrutalo con todo! Luchador inagotable. Te amo sin fin. Papa", cerró Páez su publicación que se llenó de "likes" y mensajes de cariño para su hijo.

Martín, el hijo artista de Fito Páez

Martín tiene 23 años y es artista plástico. Además, se dedica a manejar la tienda online de Fito Páez, en la que se vende merchandising del músico.

A pesar de mantener ese trabajo, la pasión de Martín es el arte que comenzó cuando tenía apenas 3 años.

En 2019, el hijo mayor de Fito Páez y Cecilia Roth, hizo su primera exposición de cuadros. A pesar de su low profile, Martín dio una entrevista en 2021 donde describió su día a día como hijo del músico más famoso del país.

"Me levanto temprano, desayuno, veo un poco de youtube, después me voy a mi oficina, contesto los mails, me pongo al día, trabajo en la tienda de mi padre, hacemos remeras, buzos, tratamos de que a la gente le llegue tanto como la música de Fito", explicó.

VO