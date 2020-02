Flor Vigna se cansó y le dedicó un mensaje a "los chusmas"

Flor Vigna está otra vez en el centro de la escena gracias a su situación sentimental. Después de que la vieran junto a Nico Occhiatto, la bailarina y actriz fue vinculada a Dante Spinetta, versión que fue rápidamente desmentida por ella.

Es por esto, que la rubia decidió hacer un contundente descargo en sus redes sociales para aclarar cuál es su situación sentimental. "Para los chusmas que me rompen con mi estado y tergiversan cosas, aquí la posta", comenzó su mensaje en Insta Stories.

"Estoy en alta relación conmigo misma. Dándome espacio, morfi, tiempos de escucha, lectura y escritura. Disfrutando no sólo de amigos, familia y mi soñado trabajo que tanto remé. Hoy también elijo el silencio, noches de música y pelis bonitas. No estaría necesitando ninguna media naranja, me llevó tiempo pero la naranja ya la completo yo misma y está más jugosa que nunca", tiró.

Luego cerró: "Dispuesta a vibrar, alto, libre, escuchándome y eligiendo conscientemente cada vivencia. Muy agradecida a todo el que dejó su enseñanza y abierta a seguir aprendiendo de la vida misma".